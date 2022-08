Battlefield 2042 musste seit dem Release so einiges an Prügel einstecken und DICE arbeitet weiter daran, das Spiel auf eine solide Basis zu stellen. Nun sind offenbar die Specialists an der Reihe, überarbeitet zu werden.

Es ist schon eine Ironie für sich, dass ausgerechnet eines der neuen Features von Battlefield 2042 am meisten Kritik einstecken musste. Die heldenähnliche Charaktere mit flexiblen Ausrüstungsmöglichkeiten, die das bewährte Klassensystem der Serie (Multiplayer-FPS-ersetzen sollten, kamen gar nicht gut an. Nun will DICE bei den Specialists offenbar ans Eingemachte und das Gameplay von Grund auf überarbeiten.

Das zumindest geht aus einem umfangreichen Dev-Update hervor. Demnach werden die Specialists nun in Klassen eingeteilt. Die Verwendung bestimmter Gadgets und Ausrüstung wird auf einzelne Klassen begrenzt, um sie einzigartiger zu gestalten. So werden z.B. nur Aufklärungsspieler einen SOFLAM benutzen können, während medizinische Kisten nur für Unterstützungsspieler verfügbar sein werden.

Die Specialists gehören dann folgenden Klassen an:

Assault - Mackay, Sundance, Dozer

Support - Angel, Falck, Season 2 Specialist

Engineer - Lis, Boris, Irish

Recon - Casper, Paik, Rao

In dem Zusammenhang werden auch einige Menüs überarbeitet, speziell auch im Hinblick auf die Loadouts. Auch das Balancing zwischen den Specialists und deren Fähigkeiten steht derzeit im Fokus der Entwickler. Die Änderungen werden allerdings nicht vor Saison 3 einfließen. DICE peilt derzeit das Update 3.2 im späteren Teil der Saison an.