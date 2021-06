Battlefield 2042 ist mittlerweile offiziell, doch noch sind nicht alle Details zum kommenden Shooter-Highlight bekannt. Unter anderem fehlt noch die Ankündigung eines Spielmodus, doch ein Insider hat diesbezüglich bereits Infos in der Hinterhand.

Nachdem es im Vorfeld der offiziellen Vorstellung von Battlefield 2042 reichlich Spekulationen um den Shooter gab, sind mittlerweile etliche Details bekannt. Alle Infos liegen aber noch nicht vor. So fehlt beispielsweise noch der letzte Spielmodus, den EA zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen möchte. Doch ein Insider prescht nun mit ersten Infos bereits vor.

Gemeint ist Tom Henderson, der als einer der vertrauenswürdigsten Insider der Spieleindustrie gilt, wenn es um die Shooter-Reihen Call of Duty und Battlefield geht. Zuletzt hatte er unter anderem mit Vanguard den Namen des neuesten Call of Duty vorab geleakt; losgelöst lag er aber auch in der Vergangenheit sehr häufig richtig. Nun behauptet er: Der letzte noch fehlende Modus von Battlefield 2042 wird den Namen "Battlehub" tragen.

Der Modus soll laut Henderson "die ultimative Sandbox-Erfahrung" werden. Insgesamt soll es sich um einen eher spaßigeren als kompetitiven Spielmodus handeln; es wird insoweit also nicht darum gehen, die Spielelemente bis ins letzte Detail auszubalancieren. Weiter sagt der Insider, dass in "Battlehub" auf altbekannten Maps gezockt wird, die für das neue Battlefield 2042 neu aufgelegt werden. Auch ältere Fahrzeuge und Waffen aus der Franchise sollen zum Einsatz kommen - ein Hauptgrund, warum der Modus nicht über das beste Balancing verfügen wird. Als Beispiel führt er an, dass ein Panzer aus Battlefield 1 gegen einen Panzer aus Battlefield 3 beispielsweise ein eher ungleiches Duell ist.

Obwohl viele Remastered-Inhalte zum Einsatz kommen, wird der Modus trotzdem auf der neuen Engine von Battlefield 2042 basieren. Zudem soll ein System mit Spezialisten-Klassen gegenüber dem eher klassischen Klassen-System verwendet werden. Die Spielerzahl ist in den meisten Fällen auf 64 Gamer begrenzt, einige Karten können aber auch 128 Spieler beherbergen.

Zu guter letzt heißt es seitens Henderson, dass der Battlehub-Modus ein eigenständiger Download gegenüber Battlefield 2042 sein soll; zum Zocken wird dennoch der Kauf der Vollversion notwendig sein. Außerdem soll auch der Battlehub-Modus mit jeder Battle Pass Season ein Update erhalten.

Die offizielle Bestätigung all dieser Infos steht natürlich noch aus; wir halten euch auf dem Laufenden!

DICE hatte zuvor angekündigt, dass Battlefield 2042 drei Spielmodi erhalten wird. Mit "All-Out Warfare" und "Hazard Zone" wurden zuvor bereits zwei davon vorgestellt. Die Präsentation des dritten Modus ist von der EA Play Live am 22. Juli zu erwarten. Battlefield 2042 selbst erscheint am 22. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.