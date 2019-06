Zuletzt hatten sich die Anzeichen bereits verdichtet und es gab Spekulationen, dass Baldur's Gate III bei Google für Stadia angekündigt werden könnte. Jetzt steht fest: Alle Gerüchte haben sich bewahrheitet!

Was die Spatzen zuletzt von den Dächern pfiffen, ist nun ganz offiziell: Baldur's Gate III setzt die einst so erfolgreiche Rollenspiel-Reihe nach vielen Jahren fort und erscheint für den PC sowie für den Game-Streaming-Dienst Google Stadia. Für die Entwicklung zeichnen die Larian Studios verantwortlich, die sich zuletzt mit der Divinity-Reihe unter Rollenspiel-Fans einen sehr guten Namen gemacht haben. Wie zuvor auch setzt das neueste Kapitel des Franchise auf die Mechaniken von Dungeons & Dragons.

In der offiziellen Ankündigung versprechen die Macher, die Grenzen des Genres erweitern zu wollen. Dabei soll eine umfassende Geschichte mit einer "beispiellosen Spielerfreiheit" ebenso beitragen, wie schwerwiegende Entscheidungen mit all ihren Konsequenzen, einzigartige Begleiter und denkwürdige Kämpfe. Für die Larian Studios soll das Epos nicht weniger als die bislang größte Produktion in der Geschichte des Studios werden.

Baldur's Gate III werdet ihr solo sowie auch im Koop mit Freunden zusammen zocken können. Einen ersten Teaser-Trailer, welcher die Rückkehr einer bösartigen Präsenz nach Baldurs Tor zeigt, könnt ihr euch anbei ansehen. Weitere Details wollen die Macher erst im Laufe des Jahres bekannt geben. Die Entwicklungsarbeiten sollen in enger Kooperation mit der Community erfolgen.