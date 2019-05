Die Larian Studios, die Macher von Divinity: Original Sin, haben damit begonnen, ein neues Projekt anzudeuten. Dabei handelt es sich offenbar um das Comeback einer anderen ganz großen Rollenspiel-Marke: Baldur's Gate!

Baldur's Gate galt einst als eines der absoluten Vorzeige-Rollenspiele. In der jüngeren Vergangenheit wurden die Klassiker als Enhanced Edition neu aufgelegt, doch von einer echten Fortsetzung war zuletzt eigentlich eher weniger die Rede. Eben eine solche könnte uns mit Baldur's Gate III nun aber wirklich ins Haus stehen.

So haben die Larian Studios nun ein erstes Teaser-Bild veröffentlicht, das schlicht die römische Version der Zahl drei zeigte. Vermutete man zunächst eher die Fortsetzung der wesentlich aktuelleren Rollenspiel-Reihe mit Divinity: Original Sin III, verdichten sich inzwischen die Anzeichen, dass es sich dabei eben um Baldur's Gate III handelt.

Grund zur Annahme liefert ein neuer Twitter-Thread, der vom Nutzer @knukken losgetreten wurde. Dieser hat in den Metadateien in einem MP4-Video auf der Webseite Hinweise auf Baldur's Gate III gefunden. Dazu hat er das animierte Video des Teasers von der Larian-Webseite heruntergeladen und dieses durch einen Text-Editor gejagt. Dort ist dann explizit in Worten das "BaldursGate_logo_III" im Code erwähnt.

Kommt die kultige RPG-Reihe aus den 90er Jahren also tatsächlich mit einem neuen Teil zurück? In Anbetracht des nun veröffentlichten Teasers dürfte wohl spätestens zur E3 2019 Mitte Juni Klarheit herrschen.