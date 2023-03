Another One Bites the Sand: Mehrere Monate verschoben

Nicht nur deutsche Rollenspieler dürften sich auf den Release von Atlas Fallen gefreut haben. Der Titel aus deutschen Landen war eigentlich für eine Veröffentlichung im Mai 2023 vorgesehen, aus dieser wird aber nichts. Das gab Publisher Focus Entertainment nun bekannt.

Bisher zeichnete das deutsche Studio Deck 13 vor allem für Souls-Likes verantwortlich. Mit Lords of the Fallen und den beiden Ablegern von The Surge bewies man auch eine gewisse Kompetenz in dem Hype-Genre. Der neue Titel Atlas Fallen geht aber andere Wege, es handelt sich um ein weitestgehend klassisches Action-Rollenspiel. Eine coole Extra-Mechanik haben sich die Entwickler dann aber doch überlegt, mit einem besonderen Handschuh kontrolliert ihr den haufenweise vorhandenen Sand in der Spielwelt. Mehr Infos findet ihr in unserer ausführlichen Preview zu Atlas Fallen.

Ursprünglich plante man mit einem Release am 16. Mai 2023. Wie Publisher Focus Entertainment jetzt aber bekannt gegeben hat, wird aus diesem Termin nichts. Atlas Fallen wurde um mehrere Monate verschoben und kommt nach neuer Planung am 10. August 2023. Betroffen sind natürlich alle Release-Plattformen, also der PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Warum ihr nun länger warten müsst, bis ihr Sand ins Getriebe kriegt? Das allseits beliebte Polishing wird als Grund angegeben, einen genauen Grund führen weder Entwickler noch Publisher aus.

In dem Tweet heißt es: "Unser Ziel war es immer, eine erinnerungswürdige Action-Rollenspiel-Erfahrung in einem einzigartigen Universum zu erschaffen, die spannendes Gameplay und die Option von nahtlosem Koop mit einem Freund bietet. Wir wollen dem Spiel etwas zusätzliche Zeit geben, die uns erlaubt, die bestmögliche Version von Atlas Fallen abzuliefern."

Für die nächsten Wochen versprechen die Studios weitere Updates und frische Spielszenen. Spezifisch führen sie aus, dass wir erstes Koop-Gameplay aus Atlas Fallen zu Gesicht bekommen sollen.