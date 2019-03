Ubisoft versorgt Assassin's Creed: Odyssey weiter mit frischen Inhalten und hat auch für den laufenden Monat März Einiges geplant. Wir verschaffen euch hier einen Überblick.

In einem neuen Video geht Ubisoft auf die neuen Inhalte rund um Assassin's Creed: Odyssey im laufenden Monat März ein. Bereits seit dem 05. März ist die dritte und letzte Episode aus dem DLC "Das Vermächtnis der Ersten Klinge" verfügbar. Diese trägt den Namen "Blutlinie" und knüpft nahtlos an die vorherige Folge an. Zum Abschluss werdet ihr dabei mit einem mysteriösen Feind konfrontiert, der wie ein Puppenspieler hinter den Kulissen agiert. Um auf die dritte Episode zugreifen zu können, müsst ihr die ersten beiden Episoden abgeschlossen haben, die Naxos Quest-Reihe in Kapitel 7 der Hauptgeschichte beenden und mindestens Charakterstufe 28 erreicht haben.

Am 26. März gibt es mit "Ein Freund für den es sich zu sterben lohnt" die mittlerweile siebte Episode der vergessenen Geschichten Griechenlands für euch. In dieser Folge müsst ihr Barnabas helfen, zu entdecken was seine wahnsinnige Halluzination eines geliebten Menschen bedeutet. Um diese Episode zu starten müsst ihr das fünfte Kapitel der Hauptgeschichte erreicht haben und die Insel Skyros besuchen. Die erste Quest, mit welcher der Startschuss fällt, heißt "Odyssey in die Vergangenheit".

Außerdem hat Ubisoft folgende neuen Gegenstände für euch parat:

Das Abstergo-Paket enthält ein neues Ausrüstungsset, ein neues Reittier und einen neuen Bogen. Dazu enthält es auch ein neues Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Crew-Thema und ist ab dem 19. März erhältlich.

Darüber hinaus wird Kapitän Octopus als legendärer Lieutenant-Skin erhältlich sein.

Und sonst so? Ab dem 29. März gibt es auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 Assassin's Creed III Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered; diese sind im Season Pass enthalten und zudem eigenständig erhältlich. Beide Titel gibt es ab dem 21. Mai dann auch für die Switch.