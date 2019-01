Spieler von Assassin's Creed: Odyssey dürfen sich ab heute über frischen Story-Nachschub freuen. Mit "Schattenerbe" steht die zweite Episode im Rahmen der Reihe "Das Vermächtnis der ersten Klinge" zur Verfügung.

Bereits kürzlich hat Ubisoft die kompletten Inhalts-Pläne für Assassin's Creed: Odyssey im Januar 2019 bekannt gegeben. Heute nun wurde der wichtigste Inhalte des Monats verfügbar gemacht: der zweite Story-DLC "Schattenerbe" der Reihe "Das Vermächtnis der ersten Klinge".

In "Schattenerbe" bewegt euch ein Brief von Darius dazu, einem Mysterium nachzugehen. Ihr tretet dabei einer neuen Bedrohung entgegen: Orkan ist eine Expertin in Seeschlachten, die ihre eigene Flotte kommandiert. Sie setzt ihre erfahrene Seekriegsführung und ein großes Arsenal tödlicher Waffen ein und schreckt vor nichts zurück, um das Schicksal des Helden zu besiegeln.

Jede der drei Episoden der Story-DLC-Reihe bringt euch eine neue Fähigkeit mit sich, die mit jedem Ast des Fähigkeiten-Baums verbunden ist. In der ersten Folge "Gejagt" gab es eine neue Assassinen-Fähigkeit, jetzt gibt es die neue Jäger-Fähigkeit namens "Schnellfeuer". Diese Fähigkeit erlaubt es euch, Pfeile sehr schnell und ohne langes Nachladen abzufeuern. Mit jeder neuen Stufe wird die Fähigkeit aufgewertet.

Um Zugang zum Story-DLC zu bekommen, müsst ihr die erste Episode der Reihe abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr die Naxos-Questreihe in Kapitel 7 der Hauptstory bereits bewältigt und mindestens Stufe 28 erreicht haben.