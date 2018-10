Seit kurzem ist Assassin's Creed: Odyssey offiziell erhältlich, doch bislang gab es eher widersprüchliche Meldungen zum Erfolg des neuen Teils der Reihe. Wie erfolgreich ist das Action-Epos denn nun? Ubisoft zieht diesbezüglich nun ein erfreuliches Zwischenfazit!

Die Box-Version von Assassin's Creed: Odyssey verkaufte sich in Großbritannien zum Launch im Vergleich zum letztjährigen Assassin's Creed: Origins laut ersten Erhebungen ja deutlich schlechter. Unklar war in diesem Zusammenhang, wie es sich mit den digitalen Spielversionen verhält. Andererseits stellte das neue Spiel des Franchise auf Steam wenig später neue Rekorde innerhalb der Spielemarke auf. Wie erfolgreich verlief der Verkaufsstart denn nun?

Wenn es nach dem ersten Zwischenfazit von Ubisoft selbst geht, dann sehr erfolgreich! Zwar nannte der französische Publisher keine konkreten Zahlen, teilt aber unter Berufung auf interne Erhebungen zu den Verkaufszahlen nun mit: Assassin's Creed: Odyssey hat die beste Performance in einer Veröffentlichungswoche in dieser Konsolengeneration innerhalb des Franchise hingelegt. Damit verkaufte sich Odyssey nun also auch hochoffiziell in diesem Zeitraum schlussendlich doch häufiger als das letztjährige Origins.

In der zugehörigen Pressemeldung feiert Ubisoft außerdem nicht nur den "starken Umsatz in der ersten Woche" ab, sondern betont noch einmal, dass das Spiel auf Metacritic-Basis auch zu den bestbewerteten Spielen dieser Saison zählt.

Geoffroy Sardin, Senior Vice President of Sales and Marketing, kommentiert daher: "Wir sind unglaublich stolz auf das, was das Team mit Assassin's Creed: Odyssey erreicht hat, und freuen uns über die begeisterte Resonanz von Kritikern und Spielern. Aufgrund der Qualität des Spiels und der sehr ermutigenden Reaktionen der Spieler erwarten wir, dass Odyssey eines der erfolgreichsten Assassin's-Creed-Spiele aller Zeiten wird. Der Launch ist nur der Anfang dieser epischen Reise. Wir haben umfangreiche Pläne für kommende Inhalte, die die Spieler begeistern und ermutigen werden, die schöne und vielseitige Welt des Spiels noch lange Zeit zu erkunden."