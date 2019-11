Ubisoft setzt natürlich weiter auf Assassin's Creed und hat nun eine neuartige Umsetzung des Stoffes angekündigt. Dabei untermauert man auch das Vorhaben, Spielemarken auch fernab der eigentlichen Videospiele fortentwickeln zu wollen.

Mit Assassin's Creed Gold hat Ubisoft eine neuartige Umsetzung des bekannten Action-Adventure-Franchise angekündigt, wenngleich es sich dabei jedoch nicht um ein neues Videospiel handelt. Stattdessen versucht man sich dabei mal wieder in einem anderen Entertainment-Bereich, denn es handelt sich um eine Audio-Thriller-Serie.

Die neue Umsetzung soll ab dem 27. Februar 2020 auf der Plattform Audible durchstarten und wird aus insgesamt acht Teilen bestehen. In den einzelnen Episoden werdet ihr in die Zeit Isaac Newtons entführt.

Die achtteilige Audio-Serie auf Audible widmet sich - ebenso wie die eigentliche Spielereihe, die mehr als 140 Millionen verkaufte Einheiten zählt - dem Kampf zwischen Assassinen und Templern. Die Hauptakteure, die ihr hören werdet, sind Riz Ahmed (Emmy-Award-Gewinner), Anthony Head ("Buffy im Bann der Dämonen"), Danny Walace (Assassin's Creed III) und Tamara Lawrence ("Corvidae").

Sie wurde von Anthony Del Col geschrieben, dem Schöpfer des mit dem Joe-Shuster-Award nominierten Comics "Kill Shakespeare". Die Handlung folgt der Trickbetrügerin Aliyah Kahn, deren Leben nicht gerade ein Zuckerschlecken ist. Aliyah überlebt dank ihres scharfen Verstands mit Straßenbetrügereien, bis sie dabei im großen Stil gegen einen mysteriösen älteren Mann, Gavin Banks, verliert. Ihre einzige Möglichkeit Banks das Geld zurückzuzahlen, besteht darin, ein Assassine zu werden.

So begibt sie sich in die Erinnerungen ihres Vorfahren, eines blinden Mannes namens Omar Khalid. Während ihrer Ausbildung erzählt Banks Aliyah von der jahrhundertealten Schlacht zwischen den Assassinen und Templern. Er fleht sie an, ihm zu helfen, eine geheime Botschaft zu entschlüsseln, die während der Großen Rekonstruktion von 1696 geschrieben wurde.

Die Geschichte rund um den drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch spielt zur Zeit Isaac Newtons, der sogar einen Auftritt haben wird.