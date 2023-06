Am 12. Juni steigt der Showcase Ubisoft Forward und das Unternehmen wird etliche kommende Titel ausführlicher vorstellen. Jetzt steht fest: Auch ein weiteres Assassin's Creed, von dem bislang noch nichts gezeigt wurde, ist dann mit von der Partie.

Wenn die diesjährige Ausgabe von Ubisoft Forward am 12. Juni ausgestrahlt wird, dann wird nicht nur das bereits bekannte und zuletzt ja schon mit einem Release-Termin und Gameplay-Trailer versehene Assassin's Creed: Mirage mit von der Partie sein. Ubisoft hat nun bestätigt, dass mindestens ein weiteres Assassin's-Creed-Spiel ebenfalls gezeigt wird, von dem bis dato noch nichts zu sehen war.

Gemeint ist in diesem Fall Assassin's Creed: Nexus, das erstmals auf der Ubisoft Forward präsentiert wird. Dabei handelt es sich um den bereits bestätigten Virtual-Reality-Titel des Franchise, zu dem sich das Unternehmen über die offizielle Ankündigung hinaus bisher aber bedeckt gehalten hat.

Assassin's Creed: Nexus war ursprünglich bereits 2020 im Rahmen eines virtuellen Oculus-Quest-Events bestätigt worden und befindet sich seither bei Red Storm Entertainment in Arbeit. Anlässlich des gestrigen Meta Quest Showcase wurde nun bekannt, dass Nexus auch für diese Plattform erscheinen wird; in diesem Kontext wurde der Auftritt auf der Ubisoft Forward dann auch offiziell besiegelt.

Was könnte uns von Nexus erwarten? Immerhin die Gerüchteküche brodelte zum Spiel schon etwas. Demnach könnten uns insgesamt 16 Missionen in der virtuellen Realität erwarten, die zu verschiedenen Zeitpunkten der Assassin's-Creed-Zeitlinie spielen. In sechs Missionen soll Ezio aus Assassin's Creed II die Hauptrolle spielen, Cassandra aus Assassin's Creed: Odyssey sei in vier Missionen zu sehen, Connoy und Haytham aus Assassin's Creed III in fünf beziehungsweise einem Level.

Weiterhin soll es sich um einen linearer ausgelegten Titel handeln, der nicht auf die offene Spielwelt setzt wie andere Spiele des Franchise. Auch Nebenmissionen gebe es nicht, die enthaltenen Level seien jedoch für eine Rückkehr geeignet.