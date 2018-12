Intrepid Studios liefert einen Vorgeschmack auf das kommende Fantasy-MMORPG Ashes of Creation hat mit Ashes of Creation Apocalypse ein kostenloses Spin-Off angekündigt. Beim neuen Free-to-Play-Ableger handelt es sich - ihr ratet richtig - um einen Battle-Royale-Titel.

Mit Ashes of Creation hat Intrepid Studios künftig ein waschechtes Fantasy-MMORPG am Start; einen Vorgeschmack darauf soll nun das Spin-Off Ashes of Creation Apocalypse bieten. Dabei handelt es sich um einen eigenständigen Free-to-Play-Titel, der euch Battle Royale satt samt Fantasy-Setting bieten soll.

Ashes of Creation Apocalypse wird ab dem 18. Dezember erhältlich sein und ist direkt mit der Welt von Ashes of Creation selbst verbunden. Auf dem PC dürfen sich im Spin-Off bis zu 100 Spieler gleichzeitig in der riesigen Fantasy-Welt messen. Viele Kernsysteme bauen auf dem Hauptspiel auf.

In der vollwertigen Battle-Royale-Version stehen euch zerstörerische Waffen ebenso für den Kampf zur Verfügung, wie Magie - bis am Ende ein einziger Spieler in einer Partie übrig bleibt. Nach dem Release soll dann weitere Spielmodi nachfolgen; auch Befestigungsanlagen spielen eine Rolle und es wird auch Missionen in einem Koop-Horde-Modus geben. Hier kämpfen kleinere Gruppen gegen Horden von Dämonen.

Alle kosmetischen Elemente, die ihr im Battle-Royale-Titel erwerbt, werden euch auch im vollwertigen MMORPG Ashes of Creation gutgeschrieben. Das Hauptspiel selbst hat noch keinen Release-Termin.