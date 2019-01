Apple ist bislang vor allen Dingen für seine iPhones, iPads und Macs bekannt, wird aber künftig verstärkt auch in Dienste investieren. Nach Apple Music könnte nun nicht nur ein Streamingdienst ala Netflix geplant sein, sondern auch noch ein Spiele-Netflix.

Plant Apple nun womöglich sogar den großen Einstieg in das Gaming-Geschäft? Das behauptet nun zumindest ein neuer Bericht des Online-Magazins Cheddar. Nachdem erst vor wenigen Tagen Microsoft-CEO Satya Nadella betont hatte, das Microsoft ein Spiele-Netflix auflegen wolle, könnte nun auch Apple aufspringen und seinerseits einen solchen Service planen.

Cheddar beruft sich in seinem Bericht auf gleich fünf anonyme Quellen, die mit den Plänen Apples vertraut sein sollen. Demnach hat der Technikgigant aus Cupertino ein Abo-Modell für Gamer in Arbeit, das - wie ihr das eben auch von Netflix im Streaming-Bereich kennt - auf ein monatliches Entgelt setzt. Dafür bekommt ihr im Gegenzug Zugang zu einer größeren Spielebibliothek, die ihr dann frei nutzen könnt. Einzelkäufe einzelner Vollversionen würden sich so erübrigen.

Laut den Quellen sollen sich Apples Planungen noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, vor allen Dingen zu Mobile-Entwicklern habe Apple aber bereits intensiveren Kontakt aufgenommen. Mitunter soll man diesen Studios auch angeboten haben, für deren Titel als Publisher aufzutreten, so dass diese von der Strahlkraft und der Finanzstärke Apples profitieren könnten.

Sollte sich der Bericht bestätigen, so tummeln sich in kurz- bis mittelfristigerer Zukunft wohl immer mehr Technikriesen im Gaming-Bereich mit eigenen Bezahldiensten. Microsoft setzt auf die Game-Streaming-Zukunft um Project xCloud, Google werkelt an Project Stream und auch Amazon soll einen Game-Streaming-Dienst vorbereiten.