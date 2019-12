Wie sich das heutzutage gehört, gibt es auch im Battle-Royale-Erfolgstitel Apex Legends pünktlich zur Weihnachtspause ein umfassendes neues Spiel-Event. Was euch dabei konkret erwartet, verraten wir euch hier!

Im Rahmen der The Game Awards 2019 hat Respawn Entertainment zum Battle-Royale-Erfolgstitel Apex Legends ein neues Event angekündigt. Damit feiert man gleichzeitig auch den Gewinn in der Kategorie "Bestes Multiplayer-Spiel" bei der Preisverleihung.

Das weihnachtliche In-Game-Event hört auf den Namen "Mirages Holo-Day-Feier" und lässt festliche Stimmung in Apex Legends einkehren. Das zeitlich begrenzte Event findet vom 12. Dezember bis zum 07. Januar statt und ist die größte Festtagsparty in den Outlands. In diesem Kontext bekommt ihr neue Herausforderungen, befristete kosmetische Gegenstände und eine Seite von Mirage an die Hand, die bis dato niemand kannte.

Die wichtigsten Features des Events werden offiziell wie folgt angegeben:

Zeitlich begrenzter Modus: Winter-Express – Drei Squads versuchen, den Zug in Rand der Welt zu erobern, der festlich geschmückt von Station zu Station fährt. Dank eigener vordefinierter Loadouts können sich die Spieler das Plündern sparen und gleich zur Sache kommen. Das erste Squad, dem drei Eroberungen gelingen, gewinnt das Spiel.





