Im Rahmen der EA Play in wenigen Tagen wird Respawn Entertainment den Battle Pass Season 2 zu Apex Legends offiziell vorstellen, doch schon im Vorfeld gibt es nun erste Details. Außerdem könnt ihr die Wartezeit mit einem neuen Event überbrücken.

Noch vor der EA Play am 08. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit hat Respawn Entertainment nun erste Einzelheiten zu zweiten Season von Apex Legends sowie den zugehörigen Battle Pass bekannt gegeben. Dabei hat man sich vor allen Dingen auch das Feedback und die Kritik der Community zu Herzen genommen und einige Änderungen implementiert, auf die man nun vorab näher eingegangen ist.

In der zweiten Season erwarten euch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, Verbesserungen beim Grinden und vor allen Dingen mehr legendäre Objekte. Alle 25 Battle-Pass-Stufen gibt es künftig ein legendäres Objekt, so dass ihr insgesamt nun drei solche Items mehr abräumen könnt also zuvor. Diese stehen künftig auf den Stufen 1, 25, 50, 75 und 100 zur Verfügung. Dabei möchte man ein Gleichgewicht von Charakter-exklusiven und kosmetischen Objekten für alle erreichen.

Die Plaketten und Basis-Statistik-Tracker hat man nach reichlich Kritik komplett aus den Premium-Belohnungen des neuen Battle Pass heraus genommen. Ihr erhaltet zwar immer noch eine Saisonplakette, aber es ist nur eine einzige, die sich weiterentwickelt und keine zusätzlichen Belohnungs-Slots beansprucht!

Die wichtigsten Neuerungen laut offiziellen Angaben im Überblick:

Stufenaufstieg durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen.

Zeit bis Battle-Pass-Stufe 100 wurde deutlich verkürzt.

Drei zusätzliche legendäre Skins bei den Belohnungen.

Drei brandneue Inhaltskategorien ersetzen Plaketten- und Statistik-Tracker-Belohnungen.

Ihr werdet durch die vollständigen Belohnungen genügend Herstellungsmetall-Belohnungen erhalten, um ein legendäres Objekt herzustellen – oder wonach euch sonst der Sinn steht.

Um die Wartezeit bis zum neuen Battle Pass zu verkürzen, wird mit "The Legendary Hunt" außerdem am Dienstag ein neues Event gestartet, das zwei Wochen lang andauern soll. Dieses bietet euch laut offiziellen Infos:

Apex-Elite-Warteschlange Messt euch in der Apex-Elite-Warteschlange mit den Besten. Wenn ihr es in einem beliebigen Spiel in die Top 5 schafft, erhaltet ihr einen Platz in einer besonderen Warteschlange mit anderen Top 5-Gewinnern. Der Haken dabei ist: Um weiterhin in dieser Warteschlange zu spielen, müsst ihr euch kontinuierlich in den Top 5 platzieren.

Herausforderungsbelohnungen der Legendären Jagd Meistert eine Reihe von zeitlich begrenzten Herausforderungen und erringt neue seltene, epische und legendäre Skins.

Doppel-EP-Wochenende Von Freitag, dem 7. Juni, um 10:00 Uhr PST bis zum Montag, dem 10. Juni, um 10:00 Uhr PST könnt ihre doppelte EP für Basisfortschritt und Battle Pass-Fortschritt erringen.

Battle Pass-Bonus-EP Wenn ihr in einem beliebigem Spiel in den Top 5 landet, erhaltet ihr eine ganze Battle Pass-Stufe (einmal pro Tag).

Store-Skins der Legendären Jagd Während des Events gibt es alle drei bis vier Tage im Ingame-Store neue Skins zum Thema Legendäre Jagd. Sie rotieren und können direkt gekauft werden.

Zwei zusätzliche legendäre Skins für alle Battle Pass-Besitzer Spieler, die den Battle Pass für Wildes Grenzland haben, erhalten automatisch die legendäre Skin Geschätzte Beute für das R-301. Spieler, die vor Ende des Events Battle Pass-Stufe 15 erreichen, erhalten die legendäre Skin Nächtlicher Schrecken für Wraith.