EA hat Apex Legends von Respawn Entertainment als den wichtigsten Shooter auch des kommenden Jahres 2020 im eigenen Portfolio bestätigt. Folgerichtig schrauben die Entwickler an neuen Inhalten - und kommende Woche geht es mit einem Duos-Modus los.

Apex Legends wird für gewöhnlich in Dreierteams gezockt, doch zumindest vorübergehend dürft ihr euch zeitnah auch auf Zweierteams freuen. Wie Respawn Entertainment jetzt bestätigte, steht ein Duos-Modus nämlich in den Startlöchern.

Die populäre Spielvariante findet zumindest als zeitlich begrenzt verfügbarer Spielmodus (LTM) seinen Weg in den Battle-Royale-Erfolgstitel. Eine vergleichbare Aktion hatte Respawn in der Vergangenheit bereits mit der vorübergehenden Einführung eines Solo-Modus gestartet - und dieser zweiwöchige Zeitraum kam in der Community gut an. Kein Wunder also, dass man jetzt Ähnliches mit dem ebenfalls nachgefragten Duos-Modus versucht.

Starting next week, for a limited time, it takes ✌.



Dive in to Duos 11/5. pic.twitter.com/uJkk7txcNE — Apex Legends (@PlayApex) 30. Oktober 2019

Der Duos-Testlauf soll ab dem 05. November 2019 auf PC, PS4 und Xbox One durchstarten; wann dieser wieder abgeschaltet wird, ist gegenwärtig noch nicht klar.