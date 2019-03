Der unfassbare Erfolg von Apex Legends hat auch seine Schattenseiten, so wie das bei anderen Genre-Vertretern wie PUBG oder Fortnite eben auch ist: Die Entwickler müssen sich vornehmlich auch mit dem Kampf gegen Cheater auseinandersetzen.

Apex Legends hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt und hat in nur einem Monat mehr als 50 Millionen Spieler angezogen. Dafür hat selbst Fortnite deutlich länger gebraucht. Doch wie das nunmal so ist, sind dabei auch etliche schwarze Schafe dabei, und so kämpft auch Respawn Entertainment den anhaltenden schweren Kampf gegen Cheater.

Wie das Entwicklerstudio nun angekündigt hat, hat man seit dem Release des Battle-Royale-Hits allein auf dem PC mittlerweile über 355.000 Cheater aus Apex Legends verbannt. Gleichzeitig erkennt man auch, dass deshalb die Arbeit natürlich alles andere als vorbei ist.

"Der Kampf gegen Betrüger ist ein anhaltender Krieg, an den wir uns kontinuierlich anpassen müssen", so Community-Manager Jay Frechette. "Wir nehmen Cheating sehr ernst und kümmern uns stark darum, dass Apex Legends für alle Spieler diesbezüglich gesund bleibt."

Für die verschiedenen Probleme habe man nicht immer sofort ein Lösung bereit, aber man arbeite durchgängige daran, diese in den Griff zu bekommen. Künftig sollen die Prozesse weiter verbessert werden, dass Cheater schnell erkannt werden. Das Entwicklerteam habe auch bereits die Planungen vorangetrieben, das Anti-Cheat-Team weiter auszubauen. Zudem soll auf dem PC künftig auch eine Report-Funktion integriert werden, über die ihr dann einen Cheat-Verdacht umgehend vom Spiel aus melden könnt.

Neben den Anti-Cheat-Bemühungen will Respawn aber auch bestehende Fehler zeitnah aus dem Spiel verbannt. Unter anderem geht man Absturzursachen der PC-Fassung auf den Grund. Nach NVIDIA zuvor wird in der kommenden Woche auch AMD dem Entwickler einen Besuch abstatten, um mit dem Team gemeinsam daran zu arbeiten, die Stabilität und Performance auf dem PC zu optimieren. Im nächsten Client-Patch werden auch einige der bekannten Absturzursachen bereits behoben.