Der Battle-Royale-Hit Apex Legends geht in Kürze in seine mittlerweile dritte Season, und die wird auch eine besondere Neuerung mit sich bringen. Wie jetzt bestätigt wurde, wird es nämlich auch eine neue Map geben!

Mit Crypto wurde bereits ein neuer Charakter für die in Kürze startende dritte Season in Apex Legends bestätigt, doch der Battle-Royale-Hit von Respawn Entertainment wird euch noch weitere neue Inhalte bieten. Damit ist nicht etwa nur die ebenfalls bestätigte neeu Charge Rifle gemeint; vielmehr wird Apex Legends erstmals auch eine neue Map erhalten.

Via Twitter tätigten die Macher nun die entsprechende Ankündigung, in der World's Edge als neue Karte im Rahmen von Season 3 bestätigt wurde. Passend dazu wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Welcome to World’s Edge, a new Apex Legends map where molten heat and chemical ice collide. 🔥❄



Join our cast of Legends – including the newest Legend, Crypto – on the dropship as they’re whisked from Planet Solace towards World’s Edge on Planet Talos. pic.twitter.com/vp7UzVrXaC