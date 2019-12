Apex Legends zählt zu den drei wichtigsten Battle-Royale-Vertretern am Markt - und bekommt von Entwickler Respawn Entertainment nun mal wieder eine grundlegendere Überarbeitung spendiert. Wir verraten euch hier, was es Neues gibt!

In einem Blog-Eintrag geht Respawn Entertainment auf eine Reihe von Änderungen ein, die nun in den Battle-Royale-Hit Apex Legends implementiert werden. Allen voran wird das Aufstiegssystem grundlegend überarbeitet, was auch mit der Erhöhung der Stufenobergrenze einher geht.

Ab sofort wird das Level Cap von 100 auf 500 angehoben. Dadurch könnt ihr jetzt 199 Apex-Packs erhalten, wenn ihr bis zur höchsten Stufe aufsteigt. Mehr Details zu den neuen Stufen gibt es in dem besagten Blog-Eintrag.

Das neue Aufstiegssystem ändert außerdem, wie schnell ihr bis Stufe 100 aufsteigt, wodurch Neulingen ein besserer Einstieg ermöglicht werden soll. Spieler unter Stufe 100 sowie Spieler, die die Obergrenze erreicht hatten, erhalten rückwirkend die Apex-Packs, die sie gemäß dem neuen System erhalten hätten. Darüber hinaus bekommen Spieler zwischen Stufe 110 und 500 alle 10 Stufen eine neue Plakette.

Damit aber nicht genug, denn auch 36 neue Waffenglücksbringer finden darüber hinaus ihren Weg in das Spiel, um eure Lieblingswummen anzupassen. Die neuen Items sind in den Apex-Packs der Stufen "Episch" und "Legendär" erhältlich. Einzigartige Spielerstufen-Waffenglücksbringer, die an die neuen Stufenplaketten angelehnt sind, können auf Stufe 100, 200, 300, 400 und 500 erlangt werden.

Und: Zu guter letzt feiert auch Apex Legends die unlängst erfolgte Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order von Publisher EA. Daher gibt es nun einen speziellen Star-Wars-Skin namens BP-1, der ab sofort für Pathfinder freischaltbar und von BD-1 inspiriert ist. Das Beste daran: Um den Skin zu erhalten müsst ihr euch einfach nur in den Battle-Royale-Titel einloggen!