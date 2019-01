Neue Monitore der Agon-3-Serie in Sicht

Displayspezialist AOC kündigt die Curved-Monitore AG273QCG und AG273QCX aus der dritten AGON-Generation an. Die überarbeitete und neu gestaltete Premium-Gaming-Monitorserie von AOC wird bereits im Januar 2019 erhältlich sein.

Der 27 Zoll große AOC AGON AG273QCG ist mit einem gekrümmten (1800R) TN-Panel in QHD-Auflösung (2560x1440) ausgestattet, verfügt über Nvidia G-SYNC und eine Bildwiederholrate von 165 Hz sowie eine Reaktionszeit von 1 ms. User von unterstützten Nvidia-GPUs könnten G-SYNC aktivieren, um somit Ruckeln und Tearing zu vermeiden und die Bildwiederholrate des Monitors an die Framerate ihres GPUs anzupassen. Die Helligkeit von 400 nits sorgt dafür, dass der Monitor auch in hell beleuchteten Räumen einsetzbar ist.

Der ebenfalls 27 Zoll große HDR (High Dynamic Range) Monitor AG273QCX hingegen ist mit einem ähnlich gekrümmten (1800R) VA-Panel in QHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 144 Hz ausgestattet. Dank der Helligkeit von 400 nits unterstützt das Display den HDR-Standard VESA DisplayHDR 400. Als Ergänzung zu HDR verfügt es außerdem über AMD FreeSync 2 HDR, um die durch die Tonwertkorrektur von HDR verursachte Eingangsverzögerung abzuschwächen, die Low Framerate Compensation (LFC) zu erzwingen und das Tearing und Ruckeln zu beseitigen.

Das Panel bietet ein statisches Kontrastverhältnis von 3000:1 und Abdeckung des DCI-P3-Farbraums von 90 Prozent. Eine hohe Reaktionsfähigkeit ist durch die 1 ms Reaktionszeit gewährleistet, die durch eine Stroboskoptechnik erreicht wird. Die 2 x 5 W Lautsprecher des AG273QCX sind DTS-konform.

Beide Monitore sind nun mit einem dreiseitig rahmenlosen Panel ausgestattet. Sie sind zudem ergonomisch gestaltet und bieten eine Höhenverstellung von 110 mm sowie Schwenk- und Neigungsmöglichkeiten. Hinter dem Panel bringt die ringförmige RGB-Beleuchtung (AGON Game Lights), die mit über 100.000 Farben anpassbar ist. Der wegklappbare Kopfhörerhalter von früheren AGON-Modellen wurde neu gestaltet und verdoppelt, so dass er auf beiden Seiten zur Verfügung steht. Für einen einfachen Auf- und Abbau kann der Ständer mit einem Ein-Klick-Mechanismus ohne Schrauben montiert werden, und der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport.

Die beiden Monitore AGON AG273QCX und AGON AG273QCG von AOC sind ab Januar 2019 (UVP: 699,00 EUR / 789,00 CHF bzw. 799,00 EUR / 899,00 CHF) verfügbar.