Das Thema Lootboxen wurde in den letzten Monaten ja immer wieder ausgiebig diskutiert und viele Interessierte hatten befürchtet, dass dieses auch in Anthem ein Thema werden könnte. Diesbezüglich gibt es nun aber erneut eine klare Ansage der Macher!

Im Jahr 2017 veröffentlichten DICE und Electronic Arts Star Wars: Battlefront II und setzten sich dank des umstrittenen Fortschrittssystems und der Lootboxen gehörig in die Nesseln. Es hagelte einen Shitstorm nach dem anderen und die Entwickler überarbeiteten das System anschließend grundlegend. In der Folgezeit wurden Lootboxen immer wieder diskutiert und häufig auch in rechtlicher Hinsicht hinterfragt.

Mit Anthem steht nun der neueste EA-Titel in den Startlöchern, dieses Mal aus dem Hause BioWare. Das Sci-Fi-Spiel ist äußerst vielversprechend, Fans fürchten aber spätestens seit dem Battlefront-Fiasko, dass der Publisher erneut Lootboxen im Titel unterbringen könnte. Das hatten die Mannen von BioWare in der Vergangenheit schon abgelehnt und kurz vor dem Release macht man nun noch einmal eine klare Ansage diesbezüglich.

Auch wenn Anthem über allerhand kosmetischer Gegenstände zur Charakterindividualisierung verfügt, so wird man keine Lootboxen mit zufälligen Inhalten in Anthem zu Gesicht bekommen. Dieses Versprechen hat nun Lead Producer Michael Gamble auf Rückfrage bei Twitter noch einmal erneuert. Ein Fan hatte den Vorwurf erhoben, dass BioWare und EA spätestens nach der Veröffentlichung der Reviews des Spiels ohnehin solche Systeme nachträglich einbauen würden.

Gamble antwortete deutlich: "Wir werden keine Lootboxen hinzufügen. Das dient schlicht keinem Zweck. Hinsichtlich der kosmetischen Gegenstände und Mikrotransaktionen verbleibt es so, wie wir es bereits klargestellt haben." Demnach wird es zwar keine Lootboxen, jedoch eben Mikrotransaktionen in Bezug auf kosmetische Gegenstände geben.

Außerdem unterstrich er noch einmal die Inhalte der Legion of Dawn Edition des Spiels, die im Grunde eine Special Edition von Anthem sein wird und zusätzliche Goodies umfasst. So bekommen Käufer dieser Variante vier neue Rüstungspakete und nicht nur Skins.