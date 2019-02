Ein ehemaliger Diablo-3-Designer hat einiges am Loot-System von Anthem auszusetzen. Nun gibt er BioWare Ratschläge, wie zumindest dieser Teil des Spiels zufriedenstellender sein könnte.

Es ist kein Geheimnis, dass das Loot-System von Anthem wie der Rest des Spiels verbesserungsbedürftig ist. Vor allem der Zeit-Nutzen-Aufwand ist etwas, das den frühen Käufern nicht gefällt. Der Loot selbst soll uninspiriert wirken und weniger abwechlsungsreich als der anderer Shooter sein. Was sich konkret ändern sollte, davon hat Travis Day, ein ehemaliger System-Designer von Diablo 3 eine genaue Vorstellung. Aktuell arbeitet er an Dauntless.

Days Ausführung fängt mit Waffeneffekten an, die keinen Effekt auf den Gegenstand haben, mit dem sie verteilt werden, obwohl die Beschreibung das Gegenteil behauptet. Das sorge für Verwirrung und mache alles noch komplizierter als ohnehin schon. Was die Art angeht, wie man überhaupt an Loot gelangt, hautsächlich durch Festungen, lamentiert Day den Mangel an eindeutigen Schwierigkeitsgraden. Während er den letzten Boss aller drei Strongholds bekämpfte, fiel ihm auf, dass die Tyrannenmine am einfachsten ist. Da Anthem keine eindeutigen Tiers zuordnet, folgen Spieler dem Weg des geringsten Widerstands, in diesem Fall also die Tyrannenmine.

Wenn BioWare jedem Stronghold eine eigene Schwierigkeit zuordnet, sollte der erhaltene Loot die erhöhten Bemühungen widerspiegeln. Sollten sie alle in etwa gleich schwer sein, empfielt Day den Loot und die Boni unterscheidbarer zu machen, um alle drei Pfade spannend zu halten und zu verhindern, dass Spieler nur den leichtesten Weg wählen. Solltet ihr euch für seine Ausführungen interessieren, lest unbedingt seinen Reddit-Beitrag. Er ist äußerst informativ!