Im Februar kommenden Jahres erscheint das vielversprechende Anthem von BioWare und Electronic Arts. Wird das Action-Epos dann auch Cross-Play zwischen den verschiedenen Plattformen ermöglichen?

Im Spielebereich beherrschen seit Monaten mehrere Trends die Schlagzeilen. Dazu zählen neben Lootboxen und Mikrotransaktionen auch Spiele als fortdauernder Live-Service und das Thema Cross-Play. Lange hatte sich Sony diesem Thema verschlossen, doch der anhaltende Erfolg von Fortnite oder auch Rocket League haben selbst die PlayStation-Macher zu einem Umdenken bewegt.

Erste Titel, die Spieler auf unterschiedlichen Plattformen untereinander miteinander zocken können, gibt es also bereits, doch wird auch Anthem künftig dazu zählen? Zumindest zum Release am 22. Februar 2019 wird dem nicht so sein, wie Mark Darrah von BioWare nun bestätigt hat. Auf Twitter hat er sich zu einer entsprechenden Fan-Rückfrage geäußert.

Ein solches Feature wäre für Spieler auf PS4 und Xbox One natürlich trotzdem wünschenswert und so bleibt festzuhalten, dass Darrah Cross-Play für die Zukunft aber auch nicht ausschloss. Vielmehr bezog er sich in seinem Statement lediglich auf den Release des Titels. Zudem zeigte sich BioWare auch schon bereit dazu, nach dem Launch des Spiels weitere Gameplay-Features unterbringen zu wollen. Es besteht also wohl berechtigte Hoffnung, dass Cross-Play zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden könnte. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden!

Unterdessen werden erste Spieler schon in Kürze selbst Hand an Anthem anlegen können. BioWare kündigte nämlich eine geschlossene Alpha-Testphase zu Anthem an. Außerdem wird das Spiel auf den diesjährigen The Game Awards 2018 vertreten sein, wie ihr dem nachfolgenden Teaser-Clip entnehmen könnt.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.