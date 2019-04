Seit kurzem ist Anno 1800 erhältlich, doch wie erfolgreich kann die altbetagte Strategie-Franchise heutzutage noch sein? Auch im Zeitalter der Battle-Royale-Shooter ist die Marke offenbar unter Spielern noch extrem angesagt!

In Anbetracht der unzähligen populären Shooter und Battle-Royale-Titel ist die Frage wohl durchaus berechtigt, welchen Erfolg eine altbekannte Aufbau-Strategiereihe wie Anno aus dem Hause Ubisoft heutzutage noch haben kann. Schließlich ist das Genre nicht unbedingt als "everybody's darling" bekannt.

Trotzdem konnte Anno 1800 nun einen überragenden Verkaufsstart hinlegen, denn wie Ubisoft jetzt bestätigte, hat der neue Teil der langjährigen Reihe nun einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt. So ist Anno 1800 nun tatsächlich zum sich bislang am schnellsten verkaufenden Teil der Städtebau-Reihe avanciert. Innerhalb der ersten Woche nach dem Release am 16. April 2019 für den PC wurde der neueste Teil demnach vier Mal häufiger verkauft als noch der Vorgänger Anno 2205 im Vergleichszeitraum.

Das unterstreichen auch andere Statistiken, die Ubisoft rund um den Launch veröffentlicht hat. Die Gamer haben auf ihren Inseln mehr als sieben Milliarden Bürger angesiedelt, mehr als das Dreifache der Weltbevölkerung im Jahr 1899. Über zehn Millionen Schiffe wurden im Spiel bereits gebaut und es wurden mehr als eine Milliarde Getreidefelder angelegt. Außerdem wurden über drei Millionen Inseln bereits besiedelt.

Benedikt Grindel, Managing Director bei Ubisoft Blue Byte, zeigte sich ob des erfolgreichen Starts natürlich begeistert: "Anno 1800 war eine unglaubliche Reise für alle, die bei Ubisoft Blue Byte arbeiten und wir sind sehr glücklich zu sehen, dass die Spieler den Titel mögen. Seit der Ankündigung des Spiels hat uns die Community von Anno 1800 über unsere Community-Plattform Anno Union unzählige nützliche Rückmeldungen gegeben und uns so geholfen, ein hervorragendes Spiel zu veröffentlichen. Wir fühlen uns privilegiert, eine der engagiertesten Communities der Videospielindustrie zu haben. Nach diesem großartigen und erfolgreichen Launch konzentrieren wir uns nun ganz auf die bestmöglichen Post-Launch-Inhalte für Anno 1800 und wir können es kaum erwarten, mehr zu zeigen.

Unser Anno 1800 Review könnt ihr hier noch einmal nachlesen. Eindrücke der zu erwartenden Post-Launch-Inhalte liefert euch außerdem der nachfolgende Trailer.