Among Us

Auch wenn der ganz große Hype um Among Us vorbei sein mag, erfreut sich das Multiplayer-Spiel rund um Betrug und Verrat noch immer großer Beliebtheit. Das Entwicklerstudio Innersloth scheint sich dessen bestens bewusst zu sein und hat jetzt die Roadmap für 2024 veröffentlicht. Die bringt sich einige frische Inhalte für den Titel.

Nun könnte man vermutlich unken, dass die Vorstellung der Roadmap für das Jahr im Mai etwas spät kommt, Innersloth hat aber natürlich eine augenzwinkernde Erklärung dafür. Demnach stand eine Neugestaltung der Update-Prozesse und eine verdiente Ruhepause auf dem Programm.

Was aber kommt jetzt 2024 in Among Us? Zunächst versprechen uns die Entwicklerinnen und Entwickler ein paar neue Rollen. Um welche es sich dabei genau handelt, das behalt das Studio aktuell noch für sich. Die Rollen waren schon in der Roadmap für 2023 vorgemerkt, allerdings unter der Einschränkung, dass noch Zeit für sie sei. Auf jeden Fall sollen die neuen Klassen die Partien noch spaßiger und unberechenbarer machen.

Außerdem wird die Suchfunktion für Lobbies verbessert, so dass ihr leichter Partien findet. Dazu werden die Einstellungsmenüs überarbeitet, damit ihr eine bessere Übersicht erhaltet und leichter eure liebsten Filter findet. Ganz allgemein soll das User Interface immer weiter aufgefrischt werden, um ansprechender zu wirken.

Im Lobby-Menü dürft ihr künftig wohl auch eigens dafür komponierter Musik lauschen. Zudem werden euch Crewmate-Gespräche am oberen Bildschirmrand eingeblendet, damit ihr sie besser im Blick habt. Freilich gibt es auch frische Kollaborationen, außerdem findet sich noch ein nicht genauer definierter mysteriöser Punkt auf der Roadmap für Among Us für 2024. Wir dürfen also gespannt bleiben, was Innersloth plant.