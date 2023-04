Horror-Freunde hatten sich den 16. Mai 2023 sicherlich schon dick im Kalender angestrichen. Nun werden sie etwas enttäuscht, denn Amnesia: The Bunker verzögert sich. Bevor ihr die Entwickler jetzt aber in den Bunker stecken und den Schlüssel wegwerfen wollt, beruhigt euch: Das Spiel verzögert sich nur um ein paar Tage.

Solltet ihr schon einmal Kontakt mit den Werken von Frictional Games gehabt haben, dann treibt euch der Name Amnesia vermutlich den blanken Angstschweiß auf die Stirn. Im Debüt Amnesia: The Dark Descent wie auch in weiteren Ablegern seht ihr euch komplett wehrlos fiesen Gestalten entgegenstehen und müsst düstere Gewölbe erkunden. Das ist wirklich nur etwas für ganz harte Horror-Kenner.

>> Top 12: Kommende Horror-Spiele: Neue Geschichten aus der Gruft <<

Der nächste Teil, Amnesia: The Bunker, wird sicherlich in eine ähnliche Kerbe schlagen. Nach einer Verschiebung sollte der Titel eigentlich am 16. Mai 2023 erscheinen. Entwickler Frictional Games lässt uns nun aber wissen, dass daraus doch nix wird. Aber keine Sorge, der neue Termin ist gerade mal eine Woche später angesetzt.

Damit erscheint Amnesia: The Bunker laut neuer Planung am 23. Mai 2023. Als erster Grund für die Verschiebung wird natürlich das gerne zitierte Polishing angegeben. Allerdings ist man auch so ehrlich und nennt die starke Konkurrenz in der eigentlich angedachten Woche als Begründung. Konkret dürfte damit wohl The Outlast Trials gemeint sein, aber auch das wenige Tage vorher erscheinende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnte Frictional Games zum Verhängnis werden.

In Amnesia: The Bunker schlüpft ihr in die Haut von Henri Clement. Der französische Soldat findet sich, wenig überraschend, in einem Bunker wieder. Dieser mutet nicht nur unangenehm wie ein Labyrinth an, er ist auch vollgepackt mit tödlichen Bestien. Angesiedelt ist die Handlung während des Ersten Weltkrieges. Entgegen früheren Ablegern verbauen die Entwckler im neuen Teil auch Crafting-Elemente.