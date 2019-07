Amazon werkelt an neuem MMORPG!

Überraschung: Die erfolgreiche Marke Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien bekommt abermals eine neue Spielumsetzung spendiert. Nach einer groß angelegten TV-Serie für Amazon Prime Video hat der Online-Riese nun auch ein neues MMORPG offiziell bestätigt.

Amazon lässt sich in Sachen Der Herr der Ringe nicht lumpen und werkelt nicht nur an einer TV-Serie für den eigenen Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Stattdessen hat man nun auch offiziell bekräftigt, dass die Amazon Game Studios die Arbeiten an einem neuen MMORPG leiten.

Schon im vergangenen September wurde ein neues Online-Rollenspiel basierend auf der Marke von Athlon Games, einem Tochterunternehmen von Leyou Technologies, erstmals erwähnt. Jetzt steht fest: Die Amazon Game Studios haben dabei ihre Hände federführend im Spiel. Einen konkreten Namen hat das neue Projekt bis dato aber noch nicht.

Die Partnerschaft zwischen den Studios ergibt für Amazon in Anbetracht der gleichzeitigen Entstehung der TV-Serie besonders viel Sinn. Allerdings werden Serie und Spiel nicht direkt miteinander verbunden sein, sondern wirklich zwei verschiedene Projekte innerhalb der riesigen Fantasy-Welt darstellen.

Weiterhin soll das Lord-of-the-Rings-MMO ein Free-to-Play-Titel werden. Das Amazon-Team, das verantwortlich zeichnet, ist das Gleiche, das zuvor an New World gewerkelt hatte. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.