Mit dem neuen Alienware m15 präsentiert der Gaming-Spezialist sein bis dato kleinstes und leichtestes 15-Zoll-Notebook, das noch in diesem Monat auf den Markt kommen soll.

Das neue Gaming-Notebook Alienware m15 kommt in einem Industrial Design mit Magnesiumlegierung und steht in den Farben Epic Silver sowie Nebula Red zur Auswahl. Als bis dato kleinstes und leichtestes 15-Zoll-Notebook von Alienware ist es rund 36 Zentimeter breit, etwa 27,5 Zentimeter tief und in zugeklapptem Zustand knapp 2,1 Zentimeter hoch. Sein durchschnittliches Gewicht liegt bei 2,16 Kilogramm.

Intel CPUs der achten Generation und die VR-fähigen Grafikkarten NVIDIA GeForce GTX 1060 OC oder 1070 Max-Q sollen für Gaming-Performance sorgen. Zusätzlich unterstützt das Notebook den Alienware-Grafikverstärker. Zur Ausstattung des Geräts zählen darüber hinaus ein optionaler 90-Wh-Akku und die Alienware-Command-Center-Technologie mit individuell programmierbarer RGB-Beleuchtung in sechs Zonen. Ebenso an Bord ist Alienware Cyro-Tech 2.0 für das Thermal-Management.

Zum ersten Mal bei einem Alienware-Notebook unter 17 Zoll bringt die Tastatur des Geräts einen Ziffernblock mit. Das Keyboard bietet außerdem einen Tastenhub von lediglich 1,4 Millimetern und Anti-Ghosting-Tasten. Die vier AlienFX-Beleuchtungszonen des Keyboards unterstützen über 150 PC-Spiele.

Das neue Gaming-Notebook Alienware m15 ist ab 25. Oktober in Deutschland verfügbar. Der Startpreis liegt bei 1.699 Euro inklusive Mehrwertsteuer.