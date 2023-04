Remedy Entertainment hat derzeit gleich mehrere Eisen im Feuer und lieferte mit dem aktuellen Finanzbericht auch gleich einen Statusbericht zu den laufenden Projekten und demnach geht alles gut voran.

Quartalsberichte sind zwar auf dem Papier zumeist eine langweilige Angelegenheit, aber gerade in der Spielebranche lassen sich daraus interessante Informationen zu laufenden und kommenden Projekten herausholen. Remedy Entertainment hat sich beim aktuellen Quartalsbericht ziemlich ausführlich zu kommenden Spielen geäußert.

Los geht es mit dem Remake der ersten beiden Max-Payne-Spiele, das derzeit für Rockstar Games produziert wird und sich noch in einer recht frühen Entwicklungsphase befindet. "Das Max Payne 1 und 2 Remake ist gut vorangekommen und im ersten Quartal ist das Projekt in die Proof-of-Concept-Phase übergegangen", heißt es seitens Remedy-CEO Tero Virtala. "Das Entwicklerteam hat effizient daran gearbeitet, die Schlüsselelemente von Max Payne festzulegen und das Spiel in hoher Qualität auf die heutigen Konsolen und PCs zu bringen. Wir gehen davon aus, dass das Projekt weiterhin gut vorankommt und das Team gegen Ende des Jahres schrittweise vergrößert wird."

Besser sieht es bei Alan Wake 2 aus, um dass es in letzter Zeit relativ still war. Laut Virtala wurde mit der letzten wichtigen Phase der Entwicklung begonnen, das Spiel befände sich in voller Produktion und es ist weiterhin geplant, es noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Das Team sei aktuell voll besetzt, man gehe gar davon aus, in naher Zukunft bereits Teile des Teams abziehen und an anderen Projekten einsetzen zu können.

Auch bei Control 2 und dem Multiplayer-Spin-off Project Condor gehe es gut voran - beide Titel befänden sich in der Proof-of-Concept-Phase. "Control 2, das sich seit Januar in der Proof-of-Concept-Phase befindet, hat gute Fortschritte gemacht", so Virtala. "Während des ersten Quartals konzentrierte sich das Entwicklungsteam auf den Aufbau der Welt und die Spielmechanik. Darüber hinaus haben wir das visuelle Ziel des Spiels entwickelt. Codename Condor, ein kooperatives Multiplayer-Spiel in der Welt von Control, hat seine stetigen Fortschritte in der Proof-of-Concept-Phase fortgesetzt."

Beide Titel werden wir aber sicherlich in diesem Jahr nicht mehr zu Gesicht bekommen.