Auch um Alan Wake 2 gab es zuletzt ja verstärkt Gerüchte was den Erscheinungstermin betraf. Seit gestern Abend herrscht diesbezüglich nun endlich Klarheit!

Jahre nach dem ersten Teil hat sich ja endlich das Sequel Alan Wake 2 in Entwicklung befunden, wobei die Macher dieses Mal einen verstärkten Survival-Horror-Ansatz wählen. Zuletzt plauderte der Sprecher der Hauptfigur vermeintlich bereits den Oktober als Release-Zeitraum aus - und dieser wurde nun bestätigt.

Im Rahmen von Sonys PlayStation Showcase am gestrigen Abend wurde ein frischer Trailer mit erstem Gameplay präsentiert - und der enthüllte auch den finalen Release-Termin für das Horror-Sequel. Ab dem 17. Oktober 2023 sollt ihr demnach auf PC, PlayStation 5 und auch Xbox Series X/S loslegen dürfen.

Im Sequel werden zwei Erzählstränge erzählt, die ihr in beliebiger Abfolge nachspielen können. Beide Stories sind miteinander verknüpft und geben Einblicke, was euch jeweils in der anderen Handlung erwartet. Ein Erzählstrang bringt den namensgebenden Schriftsteller Alan Wake als Protagonisten zurück, der zweite fokussiert sich jedoch auf einen komplett neuen Charakter.

Was die Story von Alan Wake betrifft, so ist dieser immer noch im Albtraum gefangen, in dem er sich am Ende des ersten Spiels befand. Aus diesem versucht er nun zu entfliehen. Die zweite Handlungsebene rückt die FBI-Agentin Saga Anderson in den Fokus, die eine Reihe von Mordfällen in Bright Falls, dem Schauplatz des ersten Spiels, untersucht. Bei den Untersuchungen mit ihrem Partner findet sich Seiten der Story, die von Alan Wake selbst geschrieben wurde und die scheinbar die Geschichte der Mordfälle im Detail erzählt, welche sie gerade untersuchen.

Laut Remedy soll sich das Sequel an alle Spieler richten, also auch für die zugänglich sein, die den ersten Teil nicht gezockt haben. Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr dem nachfolgenden Gameplay-Trailer entnehmen.