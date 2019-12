Sequel angeblich schon in Arbeit

Einem Gerücht zufolge soll sich für A Plague Tale: Innocence, den Überraschungshit aus dem vergangenen Jahr, schon eine Fortsetzung in Entwicklung befinden.

Vor seinem Release hatten nur wenige A Plague Tale: Innocence auf dem Schirm. Im Sommer überraschte das Adventure Spieler und Kritiker gleichermaßen. Eine Fortsetzung ist also nicht gerade unwahrscheinlich. Nun tauchen erstmals Gerüchte auf, die von der französischen Website XboxSquad verbreitet wurde. So soll der Entwickler Asobo Studio bereits an einem Sequel arbeiten. Eine offizielle Enthüllung soll bereits 2020 erfolgen, der Release vermutlich zwei Jahre später. Diese Information soll laut XboxSquad direkt von einer hochrangigen Person bei Focus Home Interactive stammen. Angeblich wurde diese Information sogar auf Nachfrage bestätigt.

Das klingt für sich gesehen schon sehr unwahrscheinlich. Zusätzlich lieferte der Publisher aber gegenüber Eurogamer eine völlig andere Darstellung, die eine Fortsetzung zwar nicht ausschließt, aber weit von einer Bestätigung entfernt ist: Focus Home Interactive und Asobo sind sehr stolz darauf, wie A Plague Tale: Innocence bei Kritikern und der Öffentlichkeit und in den Verkäufen ankam. [...] Natürlich haben wir bereits angekündigt, zusammen mit Asobo an einem weiteren Projekt in der Zukunft zusammenzuarbeiten, bestätigten oder dementierten aber nie, dass es sich dabei um eine Fortsetzung zu A Plague Tale handelt. Wir werden uns zu diesem Titel äußern, sobald die Zeit gekommen ist."

So wahrscheinlich es auch ist, mit der genannten Stellungnahme handelt es sich bei den Behauptungen von XboxSquad um nichts weiter als Gerüchte, freut euch also nicht zu früh.