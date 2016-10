ZOTAC feiert zehnjähriges Jubiläum und lässt es sich nicht nehmen, limitierte Grafikkarten, Mini-PCs und SSDs als 10th Anniversary anzukündigen, die sich deutlich in Sachen Design und Leistung von ihren Pendants abheben sollen.

Im Rahmen der entsprechenden Presseveranstaltung in Hongkong wird zudem der ZOTAC VR Backpack vorgestellt.

Das erste der vier Produktenthüllungen ist die ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm Thermaltake 10 Year Anniversary Edition - eine wassergekühlte Grafikkarte, basierend auf dem Design von ZOTAC mit der Technologie von Thermaltake. Die Grundlage der Karte bildet ein völlig neues PCB mit 16 Powerphasen anstatt der traditionellen 8+2 Phasen, sodass die Leistung bei höheren Geschwindigkeiten deutlich besser reguliert werden kann. Ein weiteres Feature ist die Unterstützung für ein duales BIOS, das mittels ZOTAC FIRESTORM Tool umgeschaltet werden kann.

Ergänzend zu der ZOTAC 10th Anniversary GeForce GTX 1080 Grafikkarte stellt ZOTAC zudem die limitierte ZOTAC SLI HB Bridge vor. Basierend auf dem NVIDIA SLI HB Protokoll, ermöglicht die ZOTAC SLI HB Bridge höhere Bandbreiten zwischen Grafikkarten der NVIDIA Pascal Architektur.

Desweiteren präsentiert ZOTAC mit der neuen 10th Anniversary Edition MAGNUS EN1080 Edition die zweite Generation seines wassergekühlten Gaming Mini-PCs. Als erster Mini-PC auf dem Markt, ist dieser mit einer GeForce GTX1080 ausgestattet.

Als weitere neue 10th Anniversary Edition bietet ZOTAC seine SONIX PCI-E SSD nun mit abermals schnelleren Datentransfer an. Mit Lesegeschwindigkeiten weit über 2.800 MB/s übertrifft die limitierte Edition die Leistungsfähigkeit um weitere 10 Prozent im Vergleich zu seinem üblichen Pendant.

Der neue VR GO Backpack ist noch leichter, robuster und handlicher als das auf der Computex 2016 vorgestellte Modell und ist mit einer GeForce GTX 1070 ausgestattet. Der ZOTAC VR GO Backpack verfügt über einen Hot-Swap für die Batterie. Das Gehäuse ist zudem so konzipiert, dass HDMI und USB an der Oberseite angebracht sind und die weiteren Kabel innerhalb des Backpacks verschwinden.