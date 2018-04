Während hierzulande gerade mal Yo-Kai Watch 2 für den 3DS erhältlich ist, wurde schon Yo-Kai Watch 4 für die Switch angekündigt. Und das beste daran ist, dass...

Level-5 hat bereits vor geraumer Zeit angekündigt, dass die Switch künftig die Hauptplattform ist, für die sich das Entwicklerstudio engagieren möchte. Das bedeutet, dass der 3DS künftig nur noch am Rande mit Spielen beliefert wird. Das dürfte Fans der Yo-Kai-Reihe freuen, mit der Nintendo auch hierzulande vor kurzem Fuß gefasst hat. Während in Japan bereits Teil 3 erhältlich ist, erschien Yo-Kai Watch 2 in allen drei Versionen hierzulande erst im vergangenen Jahr.

Nun hat Level-5 im japanischen "Famitsu"-Magazin beiläufig erwähnt, dass Yo-Kai Watch 4 für die Switch erscheint. Es erscheint im Land der aufgehenden Sonne sogar noch in diesem Jahr. Wie so oft äußerte sich das Studio aber nicht zu einem westlichen Release. Die Wartezeit dürfte aber im Falle einer hiesigen Veröffentlichung auf sich warten lassen. Schließlich wird Yo-Kai Watch 3 dieses Jahr zwei Jahre alt, ohne dass von einer lokalisierten Version die Rede war.

In Yo-Kai Watch tifft der Junge Nathan auf die namensgebenden skurrilen Geister, die für seltsames Verhalten der Menschen verantwortlich ist. Dank seiner Yo-Kai Watch ist er in der Lage, Yo-Kai zu entlarven, die hinter seltsamen Ereignissen stecken. An seiner Seite sind Jibanyan und Whisper, die ihn bei diesem Vorhaben untersützen. Auch als Anime ist Yo-Kai Watch seit geraumer Zeit hier zu sehen.