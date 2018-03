Ich mag die Yakuza-Reihe für ihre etwas theatralischen, aber ebenso unterhaltsamen Geschichten rund um Verbrechen, Liebe, Ehre und was noch so alles dazugehört. Yakuza 6 gibt sich da keine Blöße, sondern setzt fort, was die Reihe auszeichnet – nur in besserer Form. Ich konnte vom Start weg drei Stunden lang spielen und wollte nicht mehr aufhören. Die Geschichte hatte mich sofort gepackt und zünftige Prügeleien in Videospielen mochte ich immer schon. Zudem gefallen mir als Fan der Stadt Tokio die zahlreichen Referenzen im Spiel. Wenn ich in der Kneipe Suntory-Whiskey trinken und danach im Club Sega eine Runde Out Run spielen kann, geht mir das Herz auf!

