Die Open-World-Actionreihe Yakuza ist für gewöhnlich auf der PlayStation zuhause, hat aber auch schon Ableger für andere Plattformen erhalten. Diesbezüglich könnte nun das aktuelle Yakuza 6 ebenfalls an der Reihe sein.

SEGA hat weitere Details zum Geschäftsbericht für das Fiskaljahr bekannt gegeben und fernab der Zahlen womöglich eine weitere interessante Info für Spieler parat. Diese betrifft das aktuelle PS4-Exklusivspiel Yakuza 6: Das Lied des Lebens.

Im Bericht wird der aktuelle Teil der Actionreihe natürlich als einer der wichtigsten Titel des Unternehmens aufgeführt, allerdings eben nicht nur für die PlayStation 4, sondern auch für den PC. Pikant: Eine PC-Fassung wurde bis dato aber noch nicht offiziell angekündigt; der Geschäftsbericht könnte einer solchen Ankündigung nun also zuvorgekommen sein.

Ob es sich womöglich auch nur um einen Fehler handelt, ist gegenwärtig nicht bekannt; allerdings sind alle weiteren Infos im Zusammenhang mit dem Eintrag akkurat, wie beispielsweise auch das PS4-Release-Datum am 17. April 2018. In Anbetracht dessen, dass erst am 01. August 2018 Yakuza 0 auch sein PC-Debüt bei Steam gegeben hat, ist eine solche Umsetzung von Yakuza 6 aber auch alles andere als außer Frage. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Unseren Yakuza 6 Test der PS4-Fassung könnt ihr hier nochmal nachlesen.