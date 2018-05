So spielt ihr am Wochenende kostenlos

Seit Herbst 2016 ist das zuvor bereits für den PC veröffentlichte Strategiespiel XCOM 2 auch für die Xbox One erhältlich. Solltet ihr den hervorragenden Titel bislang verpasst haben, könnt ihr diesen nun vorübergehend kostenfrei zocken.

Zuletzt wurde ja bereits bekannt gegeben, dass sich das Open-World-Actionspiel Just Cause 3 auf der Xbox One am Wochenende kostenlos zocken lässt. Microsoft hat das Line-up der Xbox Free Play Days aber noch weiter ausgebaut und dieses nun auch im das gelungene Strategiespiel XCOM 2 ergänzt.

Wer sich in der altbekannten Reihe einmal auf Alienjagd begeben möchte, der bekommt an diesem Wochenende damit die passende Gelegenheit, denn der rundenbasierte Titel lässt sich für Xbox Live Gold-Mitglieder vorübergehend kostenlos zocken. Die kostenfreie Spielphase ist bereits gestartet und dauert bis Montag, den 07. Mai um 08:59 Uhr.

Solltet ihr euch anschließend zum Kauf durchringen, könnt ihr eure gemachten Spielfortschritte natürlich in die Vollversion übernehmen. Diese lässt sich übrigens auch vergünstigt erwerben. Im Aktionszeitraum kostet das Hauptspiel demnach 67 Prozent weniger, das Add-on XCOM 2: War of the Chosen ist mit einem Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Preis zu haben.