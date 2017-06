XCOM 2: War of the Chosen

Die Vorfreude auf die kommende Erweiterung zu XCOM 2 ist groß, umso mehr, nachdem nun bekannt wurde, dass Firaxis sich vom Nemesis-System von Mordors Schatten inspirieren ließ, um den Kontrahenten mehr Persönlichkeit zu verpassen.

Designer Jake Solomon gab diesbezüglich gegenüber Kotaku einige Details preis und die klingen vielversprechend. So sollen sich die Chosen erinnern, was in früheren Gefechten passiert ist und sich darüber auslassen oder Soldaten verspotten, die sie nicht mögen. Zudem erhalten sie mit der Zeit neue prozedurale Stärken und Schwächen, entwickeln sich also ähnlich weiter wie die Orks im Mittelerde-Titel.

Das Hauptziel dabei ist, dem Spiel mehr Leben und den Charakteren mehr Persönlichkeit einzuhauchen, um damit das Spielerlebnis zu intensivieren. Auch die eigenen Soldaten entwickeln sich mit der Zeit und erhalten persönliche Traits, die nicht unbedingt nur positiv sind. So können Soldaten durch Angriffe oder bestimmte Gegner traumatisiert werden und geraten künftig in Panik, wenn es zu derartigen Situationen kommt. Auf der anderen Seite können sie aber auch Kampfgenossen werden und dadurch spezielle Fähigkeiten erhalten, wenn sie miteinander im Einsatz sind.

Man darf gespannt sein, wie das Entwicklerteam diese Aspekte ins Spiel integriert. Spätestens am 29. August wissen wir es ganz genau, dann erscheint der Titel nämlich für alle Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One.