Vorstellung in dieser Woche bestätigt!

Xbox One Project Scorpio

Zuletzt mehrten sich im Netz bereits entsprechende Spekulationen, nun ist es aber wirklich fix und offiziell: Noch in dieser Woche wird Microsoft seine leistungsstarke Xbox One Project Scorpio vorstellen.

Die Technik-Experten von Digital Foundry selbst bestätigten via Twitter nun die Vorstellung der Xbox One Project Scorpio. Zuvor gab es Gerüchte, wonach es über eben jenen Kanal noch im weiteren Wochenverlauf handfeste technische Details zur Plattform geben wird. Schließlich will sich Microsoft auf der E3 bereits auf das Spiele-Line-up konzentrieren.

Über den Kurznachrichtendienst bestätigte Digital Foundry nun, dass die Gerüchte der Wahrheit entsprechen: Am 06. April 2017 werde man um 09.00 Uhr morgen EST beziehungsweise 15:00 Uhr deutscher Zeit die Microsoft-Hardware an sich exklusiv vorstellen. Schon balde werden wir über die wahre Leistungsstärke der 4K-Plattform sehr genau Bescheid wissen.