Stellenausschreibung: Konsolen-Nachfolger in Arbeit?

Xbox One

Zuletzt nahmen die Gerüchte rund um die potentielle PlayStation 5 von Sony ja Fahrt auf. Bei Microsoft war es bislang eher ruhig, wenn es um einen Xbox-One-Nachfolger ging. Das könnte sich nun aber geändert haben.

In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns mittlerweile fast fünf Jahre in der aktuellen Konsolengeneration befinden, ist es nur logisch, dass nun immer mehr Gerüchte über Nachfolger der großen Plattformen aufkommen. Zuletzt ging es dabei vornehmlich um die PS5 von Sony, zumal sich bereits erste Dev-Kits in Umlauf befinden sollen. Nun scheint aber auch Microsoft diesbezüglich von sich Reden zu machen.

Grund zur Annahme, dass mittlerweile auch das Unternehmen aus Redmond intensiver an einem Nachfolger zur Xbox One arbeiten dürfte, liefert nun eine neue Stellenausschreibung des Unternehmens. Zwar ist dort nicht explizit von einer neuen Heimkonsole die Rede, es deuten aber mehrere Hinweise darauf hin, dass der neue Mitarbeiter aber genau an dieser werkeln soll.

Die Job-Ausschreibung liefert zunächst einen Überblick über die aktuelle Situation um die Xbox One und schließt diesen Absatz mit der Aufforderung: "Werde Teil davon, was als Nächstes kommt."

Bereits diese Formulierung deutet schon sehr auf die zunehmende Arbeit an der nächsten Generation auch bei Microsoft hin, es geht aber noch weiter. So soll der neue Senior Engineer mit allerhand DRAM-Technologien innerhalb des Xbox-Development-Teams werkeln. Konkret ist in der Beschreibung dabei von "aktuelle ausgelieferten und zukünftigen Xbox-Design-Projekten" die Rede. Als DRAM-Typen werden DDR3, GDDR5, GDDR6 und alle zukünfitgen DRAM-Technologien aufgeführt.

Seitens Microsofts gibt es zu den neuen Gerüchten natürlich noch keine Stellungnahme; weder wurden diese bestätigt noch dementiert. Es deutet jedoch Vieles darauf hin, dass auch Microsoft die Bemühungen um eine neue Xbox intensiviert und Sony mit der PS5 sicherlich kampflos das Feld überlassen wird.