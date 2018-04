Microsoft lässt es auch in diesem Jahr wieder auf der wichtigen Branchenmesse E3 krachen und wird dort allerhand Neuigkeiten rund um Windows 10 und Xbox One ankündigen. Nun hat man Details zum geplanten Programm bekannt gegeben.

Die E3 2018 steigt in diesem Jahr vom 12. bis zum 14. Juni in Los Angeles und auch Microsoft ist wieder vor Ort. Von den Redmondern sind allerhand Ankündigungen rund um die Xbox One zu erwarten, wenn das Fachpublikum wie gewohnt im frühen Sommer in die US-Metropole geladen wird.

Den Auftakt wird wieder das traditionelle Xbox E3 2018 Media Briefing machen. Die Pressekonferenz wurde für Sonntag, den 10. Juni 2018 um 22:00 Uhr deutscher Zeit anberaumt; in Los Angeles ist es da noch mittags. Das Event wird per Xbox-Mixer-Kanal, über die Mixer App und auf weiteren Wegen live ins Netz gestreamt, so dass ihr auch von Zuhause aus live dabei sein könnt.

Daneben hat Microsoft aber noch mehr für euch geplant. So wird das neue Videoformat "Inside Xbox" erstmals live von der E3 übertragen. Am 11. Juni 2018 um 24:00 Uhr deutscher Zeit sollen weitere exklusive Ankündigungen sowie Spiele-Demos Interviews und mehr folgen. Weitere Livestreams gibt es dann ab dann täglich vom 12. bis 14. Juni via Mixer.