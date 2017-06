Microsoft hat sich im Rahmen der E3 etwas konkreter zu den Plänen für den Anfang des Monats gestarteten Dienst Xbox Game Pass geäußert.

"Am ersten jeden Monats werden mindestens fünf neue Spiele in den Game-Pass-Katalog aufgenommen", erklärte Dennis Ceccarelli, seines Zeichens Senior Product Manager von Xbox Game Pass. "Wir versuchen wirklich, einen großartigen Mix an Spielen über verschiedene Alterseinstufungen, Erfahrungen und Genres hinweg anzubieten, sodass du, unabhängig davon, wer du bist, als Game-Pass-Mitglied jeden Monat etwas Neues zum Spielen findest."

Ceccarelli ging während eines Interviews bei Xbox Daily ebenfalls auf Fragen ein, wann denn Spiele das Angebot wieder verlassen würden: "Zwar gibt es keine konkrete Zeitangabe darüber, wie lange ein Spiel im Katalog sein wird, und einige Spiele werden diesen Katalog irgendwann verlassen, aber ich möchte euch beruhigen, denn die ersten Spiele werden den Katalog nicht bis Ende November verlassen."

"In Wirklichkeit wird die große Mehrheit unserer Spiele viel, viel länger verfügbar sein", versichert Ceccarelli.

Microsoft's Spiele-Netflix ist am 01. Juni gestartet und bietet für 9,99 Euro pro Monat Zugriff auf mehr als 100 Spiele, darunter Halo 5: Guardians, Sunset Overdrive und weitere.