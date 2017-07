Microsoft trollt Spieler mit "My Little Pony"

Eine rätselhafte Fehlermeldung sorgte heute bei einigen Xbox-Besitzern für Kopfzerbrechen. Was "My Little Pony" damit zu tun hat, erfahrt ihr bei uns.

Heute morgen wunderten sich einige Besucher des Xbox Stores sich nicht zu unrecht, als sie eine sehr seltsame Fehlermeldung auf ihrem Bildschirm zu sehen bekamen. Auf Reddit begann das große Rätselraten darüber, was es mit der kuriosen Mitteilung auf sich haben könnte. Der konkrete Inhalt lautet: "Das hier wäre normalerweise eine lange Beschreibung des Fehlers. Lest sie und weint! Es gibt übrigens auch eine "My-Little-Pony"-Episode namens Rainbow Dash, die Leseratte (Anm. d. Red.: Im Englischen "Read it and Weep"). Cloud Chaser und Wonderbolt, wir werden euch nie vergessen."

Ganz offensichtlich handelt es sich nicht um eine durchschnittliche Fehlermeldung auf der Xbox One. Was die perplexen Leser aber noch viel mehr wunderte ist, welcher Fehler, durch den die Meldung ausgespuckt wurde, überhaupt dafür verantwortlich ist.

Jetzt ließe sich vermuten, dass es sich um einen Scherz eines abgegangenen Microsoft-Mitarbeiters handele, doch Xbox-Chef Mike Ybarra klärte schnell auf, dass es sich um eine Testnachricht handelt, die eigentlich nie für Nutzer gedacht war. An einer Lösung werde schon gearbeitet. Schade, eigentlich hätte dahinter wirklich eine interessante Geschichte stecken können.

Lies auch: Top 10 Xbox-One-Spiele der E3