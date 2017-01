Microsoft stellt Line-up in 2017 anders auf

Xbox One

Microsoft ist natürlich auch in diesem Jahr wieder vom eigenen Line-up für die Xbox One überzeugt. Dennoch ist 2017 im Vergleich zu den Vorjahren etwas anders.

Dass man sich in diesem Jahr im Vergleich zu den früheren Jahren in Sachen Line-up anders aufstellt, das hat nun auch Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer eingeräumt. Dieser äußerte sich via Twitter zum Thema und bestätigt eine anderweitige Ausrichtung.

"Die Xbox-One-Spiele, die dieses Jahr erscheinen, sind für uns anders", so Spencer. Auch den Grund dafür liefert er direkt mit: Es gebe schlicht keinen Halo- oder Gears-Titel, der quasi als Headliner fungieren wird. Stattdessen setze man verstärkt auf "neue Erfahrungen mit anderen Marken", so Spencer. "Das wird ein spaßiges Jahr", ergänzt er weiter.

Im Zuge der Einstellung von Scalebound nannte Microsoft zuletzt Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 und Sea of Thieves als die bislang wichtigsten Titel in 2017. Es wird sicher spannend zu sehen sein, welche Spiele sonst noch für das diesjährige Weihnachtsgeschäft angekündigt werden.