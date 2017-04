Microsoft wird auf der diesjährigen E3 2017 seine leistungsstarke Plattform Project Scorpio endgültig vorstellen und ist damit mit einer großen Präsenz auf der Messe vertreten. Auch ihr könnt dabei sein.

Auch in diesem Jahr wird Microsoft wieder das Xbox Fanfest auf der E3 2017 in Los Angeles veranstalten. Dabei haben 500 ausgewählte Spieler die Chance, nicht nur die E3-Pressekonferenz samt Scorpio-Vorstellung live mitzuerleben, sondern auch selbst an die zahlreichen kommenden Titel Hand anzulegne.

Das Fanfest wird vom 11. bis zum 13. Juni 2017 stattfinden. Für die Tickets könnt ihr euch online registrieren, müsst aber schnell sein. 400 der 500 Karten werden nämlich an die Spieler vergeben, die sich am 19. April auf der offiziellen Webseite als Erstes um ein Ticket bemühen. Die Tickets werden auf den Tag verteilt in vier Chargen ausgegeben. Die erste Charge ist um 06:00 a.m. PDT - also 15:00 Uhr deutscher Zeit - erhältlich. Über #XboxFanFest und @Xbox auf Twitter erfahrt ihr, wann die weiteren Chargen folgen.

Viele weitere Informationen rund um das Event und die Teilnahmebedingungen könnt ihr auf der eingerichteten offiziellen Webseite nachlesen.