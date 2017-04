Xbox One

Microsoft plant, euch die Möglichkeit zu geben, eure digital gekauften Spiele wieder zurückzugeben. Die Rückerstattung ist allerdings auch an einige Bedingungen geknüpft.

Microsoft testet aktuell ein System, dass die Rückgabe von digital erworbenen Spielen und Inhalten ermöglicht. Aktuell befindet sich das Programm in der Alpha-Phase und steht nur Xbox- und Windows-Insidern zur Verfügung. Es ist also davon auszugehen, dass das System früher oder später für die Xbox One und den Windows Store geplant ist.

Ihr werdet natürlich nicht alle Spiele zurückgeben können. Microsoft hat die Rückerstattung von Spielen an einige Bedingungen geknüpft. Ähnlich, wie beim Refund-Programm von Steam dürft ihr den Titel nicht länger als zwei Stunden gespielt haben und der Kauf darf nicht länger als 14 Tage zurückliegen. Außerdem sind wohl DLCs und Season Passes vom Umtausch ausgeschlossen.

