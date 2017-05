Xbox One Scorpio

Microsoft hat das neue Motion Fluid Design vorgestellt, das höchstwahrscheinlich auch auf der Xbox One Scorpio zum Einsatz kommen wird. Die Benutzeroberfläche wurde auf der eigenen Messe Build 2017 enthüllt.

Während der Hausmesse Build 2017 hat Microsoft die neue Benutzeroberfläche Motion Fluid Design vorgestellt. Das reduzierte und aufgeräumte Interface soll in Zukunft sowohl auf Konsolen als auch Windows 10 zum Einsatz kommen. Das bedeutet, dass Project Scorpio mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Motion Fluid Design verwenden wird, möglicherweise schon zum Launch in diesem Jahr. Ein erster Screenshot wurde bereits veröffentlicht.

Darauf zu sehen ist ein Ausschnitt aus Forza Horizon 3 und die von der Xbox One ausgeliehene Navigationsleiste zu sehen, die sich öffnet, wird der Guide-Knopf gedrückt. Das Design fällt dabei flacher und klarer aus. Mehr Details erfahren wir auf der E3 2017 (13. bis 15. Juni).

Schon im Februar bestätigte ein Mitarbeiter von Microsoft, dass ein neues UI-Design für die aufgemotzte Xbox One in Arbeit sei. Project Scorpio soll Ende des Jahres in den Handel kommen. Die finale Enthüllung wird mit Sicherheit während des Microsoft Media Briefings (11. Juni) im Vorfeld der E3 stattfinden.