Bethesda war auf Microsofts E3 Showcase vertreten und zeigte nicht nur erste Szenen aus dem neuen Fallout 76. Auch zu Fallout 4 gab es Neuigkeiten!

Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich ab heute über reichlich Spielenachschub freuen. Bethesda bestätigte eingangs des E3 Showcase von Microsoft, dass Fallout 4 ab heute via Xbox Game Pass erhältlich ist. Im weiteren Verlauf wurden mit Tom Clancy's The Division und The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited zwei weitere Titel angekündigt, die ab sofort Teil des Game Pass sind. Alle drei Spiele wurden für die Xbox One X in 4K optimiert.

Im weiteren Jahresverlauf erscheint auch die Halo: The Master Chief Collection über den Abodienst. Nicht nur First-Party-Titel wie Crackdown 3 (Februar 2019) oder Forza Horizon 4 (02. Oktober 2018) werden direkt zum Release-Tag über das Spiele-Netflix erhältlich sein, sondern auch die Third-Party-Titel Warhammer: Vermintide II, Ashen und Phoenix Point.

Mit "FastStart" wurde ein neues Feature vorgestellt, das einen deutlich schnelleren Spielstart ermöglichen soll. Durch die neue Technologie werden Dateipakete priorisiert, die zum Spielstart benötigt werden, so dass ihr noch während des Downloads loslegen könnt.