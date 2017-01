Wer auf Spieleklassiker aus vergangenen Zeit steht, der kommt um eine Xbox One dank der Abwärtskompatibilität quasi nicht herum. Nun wurde ein weiterer Titel für dieses Feature bestätigt.

Microsoft baut zusammen mit Drittherstellern das Line-up der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One weiter aus. Nun hat Major Nelson via Twitter bestätigt, dass ihr ab sofort auch die Xbox-360-Fassung von Alice: Madness Returns auf der aktuellen Heimkonsole zocken könnt. Es ist bereits der 14. neue Titel mit Abwärtskompatibilität, der allein im Januar bestätigt wurde.

Alice: Madness Returns wurde ursprünglich im Juni 2012 für PS3, Xbox 360 und PC veröffentlicht. Trotz guter Kritiken stellte sich aber kein größerer kommerzieller Erfolg ein. Wer die digitale Spielversion für die Xbox 360 besitzt, findet diese nun in einer Spielebibliothek auf der Xbox One. Auch ein Kauf via Xbox One Store ist nun möglich.