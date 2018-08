Dieses Call of Duty wird ebenfalls abwärtskompatibel

Xbox One

Microsoft werkelt mit Drittanbietern weiter fleißig am Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One und erweitert das ohnehin bereits üppige Line-up nun um ein weiteres Call of Duty.

Wie Larry "Major Nelson" Hryb von Microsoft offiziell via Twitter bestätigte, wird eines der populärsten Spiele der letzten Konsolengeneration ab heute kompatibel mit der aktuellen Xbox One. Dabei handelt es sich um den Shooter-Klassiker Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Hause Activision.

Der Shooter wurde ursprünglich 2009 veröffentlicht und gilt als eines der wichtigsten Spiele innerhalb der Reihe. Nicht zuletzt dank Modern Warfare 2 avancierte Call of Duty schlussendlich zu einer der größten Spielemarken überhaupt.

In der Vergangenheit gab es auch Gerüchte, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 ähnlich wie das erste Modern Warfare eine Remastered-Version erhalten könnte, eine offizielle Ankündigung einer solchen aufgebohrten Spielversion blieb bis heute jedoch aus. Daher dürfte es Xbox-Gamer nun freuen, dass sie das Original aus der Xbox-360-Zeit nun auch auf der Xbox One genießen können.

Wer keine Vollversion aus früheren Tagen mehr besitzt, kann sich das Spiel via Xbox Store in digitaler Form nun auch für die Xbox One zulegen. Ansonsten genügt das Einlegen der Original-Disc um loszulegen.