Xbox One

Die Liste der mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360-Games wächst stetig um neue Titel an. Ein weiteres klassisches Assassin's Creed ist nun an Bord!

Wer gerne auch mal ältere Titel zocken möchte, der ist auf der Xbox One bekanntermaßen gut aufgehoben. Dank der Abwärtskompatibilität der Heimkonsole lassen sich auf dieser mittlerweile hunderte Titel vergangener Xbox- und Xbox-360-Tage zocken. Das Line-up ist nun um einen weiteren Vertreter angewachsen.

Wie Major Nelson verkündet, gesellt sich die Xbox-360-Fassung von Assassin's Creed: Liberation HD zum Portfolio dazu. Dieses Assassin's Creed war ursprünglich als Spin-Off zu Assassin's Creed III exklusiv für die PlayStation Vita veröffentlicht worden. Später wurde das Spiel auf die Plattformen PC, PS3 und eben Xbox 360 portiert - inklusive optischer Upgrades. Eben jene Xbox-360-Fassung lässt sich ab sofort auf der Xbox One zocken.

Neben dem Titel der Assassin's-Creed-Reihe ist auch eine weitere bekannte Spielereihe mit einem Teil auf der Xbox One vertreten: Auch Ghost Recon: Advanced Warfighter aus dem Jahr 2006 ist inzwischen auf der Xbox One spielbar. Der ursprüngliche Release im genannten Jahr erfolgte für PC, Xbox und PS2, ehe später eine Xbox-360-Umsetzung nachgeschoben wurde.