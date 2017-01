Microsoft lässt zusammen mit Drittanbietern die Liste der mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360-Titel weiter anwachsen. Neu ist nun auch ein recht abgedrehtes Actionspiel mit dabei.

Die Liste der mit der Xbox One kompatiblen Klassiker aus Zeiten der Xbox 360 ist wieder einmal um zwei Spiele erweitert worden. Mit dabei ist der abgedrehte Third-Person-Shooter Shadows of the Damned aus dem Hause Grasshopper Manufacture. Das Spiel war in Zusammenarbeit von Goichi Suda und Shinji Mikami entwickelt worden und bietet euch ein dämonisches Thema.

Obwohl das Spiel als gelungen zu bezeichnen ist, hat Shadows of the Damned den Mainstream-Markt nie wirklich erobern können. Jetzt ist eine gute Möglichkeit, die verpasste Gelegenheit nachzuholen, nachdem zuletzt mit Alice: Madness Returns ebenfalls schon ein recht abgedrehtes Actionspiel vom Feature Gebrauch machte.

Neben Shadows of the Damned gibt es mit Rocket Knight zudem noch einen weiteren früheren Xbox-360-Titel aus dem Jahr 2010, der sich nun auf der Xbox One zocken lässt.